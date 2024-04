Enna: Castello di Lombardia chiuso per lavori, ieri disagi per i turisti

PUBBLICITÀ

Il Castello di Lombardia ad Enna rimarrà chiuso per consentire lavori nei pressi dell’area di ingresso. A comunicarlo la Pro Loco. Non sarà possibile per adesso, quindi, visitare l’antico maniero fino alla messa in sicurezza della suddetta area.

Da alcuni mesi sono in corso lavori, in particolare lungo il Viale Nino Savarese, la strada che circonda il castello.

A quanto pare il Castello di Lombardia era già chiuso nella giornata di ieri, causando disagi ai turisti che si erano recati sul posto per visitarlo. La Pro Loco comunica che loro stessi ieri non erano a conoscenza dell’impossibilità di accedere all’interno del Castello, ma i volontari sono stati informati non appena giunti sul posto.