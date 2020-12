Enna. Casi Covid al “Santa Lucia”, i sindacati: “Necessari urgenti provvedimenti”

I segretari generali delle Confederazioni Cgil, Cisl, Uil e dei Pensionati alle porte del Natale esprimono nuovamente la loro preoccupazione sull’emergenza Coronavirus ponendo particolare attenzione sulle Case di Riposo e le Rsa del territorio.

Con un sit-in davanti la Prefettura di Enna, il 4 dicembre – come gli stessi ricordano in una nota stampa -avevano voluto alzare il livello di attenzione da parte delle autorità preposto denunciando tra l’altro «le carenze del governo regionale nella gestione delle crisi sanitarie che hanno colpito le case di riposo e le Residenze sanitarie assistenziali». In tale circostanza in Prefettura anche a marzo le organizzazioni sindacali si erano mosse in tal senso, si era condivisa l’idea di istituire una cabina di regia che potesse produrre un protocollo d’intesa tra Asp e i Sindaci dei comuni capofila dei distretti socio-sanitari.

«Ad oggi nessuna notizia ricevuta a tal proposito – scrivono – e nel frattempo i casi di Covid aumentano nelle case di riposo e nelle strutture sanitarie. La pandemia ci preoccupa e continua ad esporre a rischi enormi le persone anziane e fragili».

Il 3 dicembre sulla nostra testata davamo infatti la notizia dei primi casi di Covid nella casa di riposo di Enna Bassa, il contagio sarebbe partito da un operatore inizialmente asintomatico. Oggi si tratta – come si apprende dai bollettini ufficiali – di un focolaio che conta complessivamente 43 casi: 38 ospiti positivi, di cui cinque ricoverati presso l’Umberto I e cinque decessi con Coronavirus (le persone defunte presentavano tutti importanti comorbilità). Un duro colpo per la casa di riposo che in precedenza aveva applicato regole ferree che impedivano a protezione l’accesso dei familiari e che oggi invece cerca di scongiurare il peggio provvedendo anche a reperire nuovo personale per sostituire gli operatori contagiati. Il piano di contenimento realizzato con l’Asp – che ha inviato all’interno della struttura i suoi medici – ha previsto la divisione della stessa Casa di riposo in due ale, per isolare i positivi dagli ospiti che sono in buona salute e negativi al virus.

«Per affrontare la piena emergenza, siamo fortemente convinti che servono sistemi più efficaci di accreditamento, monitoraggio e controllo delle strutture ed un maggiore coinvolgimento delle organizzazioni sindacali confederali e dei pensionati. Il momento richiede massima coesione e il contributo di tutti», a dichiararlo Nunzio Scornavacche (Segretario generale CGIL Enna), Emanuele Gallo (Segretario generale CISL Agrigento, Caltanissetta, Enna), Vincenzo Mudaro (Segretario generale UIL Caltanissetta, Enna), Rita Magnano (Segretario generale Spi-CGIL Enna), Salvatore Montalbano (Segretario generale Fnp-Cisl, Agrigento, Caltanissetta, Enna) e Filippo Manuella (Segretario generale UIL – Pensionati Enna).

Angela Montalto