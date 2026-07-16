Enna, case popolari: Sicet e CISL accolgono con favore il nuovo bando e offrono supporto ai cittadini

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Il Sicet e la Cisl Agrigento Caltanissetta Enna esprimono soddisfazione per l’avvenuta approvazione e l’imminente pubblicazione del nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi popolari di edilizia residenziale pubblica.

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L’attuale amministrazione comunale, pur insediatasi di recente, ha con tempestività affrontato un tema così complesso e cruciale per la coesione sociale della città. Aver sbloccato l’iter amministrativo in tempi così brevi è un segno tangibile di voler mettere al centro i bisogni dei cittadini più vulnerabili. Un passo in avanti fondamentale per dare risposte concrete all’emergenza abitativa del territorio.

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“Il percorso è partito da lontano, quando come Cisl e Sicet – dichiarano la segretaria generale CISL Agrigento Caltanissetta Enna Carmela Petralia e il segretario generale Sicet Agrigento Caltanissetta Enna Marco Gruttadauria – abbiamo promosso un tavolo di confronto con la vecchia amministrazione, che risultò particolarmente sensibile al tema, durante il quale furono messi al centro dell’incontro non solo la necessità dello sblocco della graduatoria del 2021 ormai ferma e obsoleta, ma anche quella di avviare una seria ricognizione per comprendere, sia in termini quantitativi che qualitativi, lo stato reale del patrimonio immobiliare pubblico e gli interventi effettuati nel corso degli anni”.

“La casa è un diritto primario e dignità sociale – proseguono i due segretari -. Rimettere in moto le assegnazioni significa dare speranza e stabilità a tante famiglie ennesi che da troppo tempo attendevano risposte, e il raggiungimento di questo obiettivo rappresenta il coronamento di un impegno sindacale costante.”

Per tale motivo e per agevolare i cittadini nella comprensione dei requisiti e nella compilazione e presentazione delle domande di accesso alla nuova graduatoria, il Sicet CISL ha attivato uno sportello informativo e di assistenza dedicato. Tutti gli interessati possono rivolgersi agli uffici sindacali di Enna in Via San Sebastiano n.25, oppure chiamare il numero 0935/501837 per verificare i requisiti di partecipazione, oltre che avere assistenza nella compilazione della domanda.

Il Sicet e la CISL invitano la cittadinanza a usufruire di questo servizio per garantire che nessuno venga escluso da questa importante opportunità per motivi burocratici o mancata informazione.