Enna, casa circondariale: visita dell’associazione “Nessuno tocchi Caino”

L’associazione “Nessuno tocchi Caino” ha effettuato questa mattina una visita alla casa circondariale di Enna. All’iniziativa hanno partecipato Sergio D’Elia, Rita Bernardini ed Elisabetta Zamparutti. Presenti anche rappresentanti dell’avvocatura del territorio: Sinuhe Curcuraci (presidente Camera penale di Enna), Gianpiero Cortese e Carmelo Mirisciotti (Camera penale), Daniela Sapone (Camera penale), Eliana Maccarrone (presidente Movimento forense Enna e responsabile regionale Osservatorio carceri). Per l’istituto erano presenti il direttore Ignazio Santoro e il comandante della Polizia penitenziaria Carlo Di Blasi Petrantoni.

Dal confronto è emerso un quadro ritenuto in linea con le criticità nazionali: carenza di personale e difficoltà nell’assistenza sanitaria. È stato evidenziato in particolare il tema della salute mentale: circa metà dei detenuti è in terapia psichiatrica e la mancanza di posti nelle REMS comporta la permanenza in carcere anche di soggetti che necessiterebbero di percorsi di cura.

I numeri indicano 216 detenuti a fronte di una capienza di 146 e circa il 30% di stranieri: un quadro critico per persone ristrette e operatori, con ricadute sul percorso rieducativo.