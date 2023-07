Enna: casa circondariale, inaugurata area gioco per i figli dei detenuti

Inaugurata oggi l’area gioco di “Giocare per diritto”, un piccolo parco giochi per i figli dei detenuti realizzato all’interno della casa circondariale di Enna. A tagliare il nastro Maria Paola Petracci Mirabelli, responsabile di “Con i Bambini” che ha finanziato il progetto, insieme al presidente UISP Sicilia APS Vincenzo Bonasera e alla direttrice della casa circondariale di Enna, Gabriella Di Franco. A condurre la giornata di festa, la giornalista e corrispondente per l’Ansa Pierelisa Rizzo.

I bambini giocano, sorridono tra i clown, il racconto di storie, uno scivolo e un’altalena. Insieme ai loro papà.

“Il profumo che i miei figli spruzzano sulle lettere che mi inviano, mi fa sentire vivo”. Il senso dell’emozione di essere genitore dentro il carcere è tutto qui. Si sono raccontati così quattro genitori detenuti nel corso dell’inaugurazione del parco giochi.

“Abbiamo capito l’importanza di giocare con i nostri bambini che soffrono quanto noi la detenzione” ha detto Michele, padre di due bambini e ristretto ad Enna.

“Il laboratorio di sostegno alla genitorialità con un team di psicologi ci fa stare vicino ai nostri figli. Li possiamo abbracciare – dice Antonio, padre di due bambine – il fatto di essere detenuti ci fa perdere le piccole cose di ogni giorno, mentre ai nostri figli rischia di mancare la figura paterna di riferimento. La UISP e questo progetto ci hanno permesso di vivere emozioni che non si possono spiegare”.

“Per noi è stata una grande opportunità – racconta Mary, moglie di Gaetano, anche lui ristretto nel carcere di Enna – portavamo i bambini ai colloqui, seduti solo per quell’oretta chiacchierare di ciò che c’è fuori. Invece, portarli qui per giocare con i papà per farli divertire insieme è stato come recuperare un po’ di spensieratezza, sia per i papà che per i bambini – continua commossa -. E’ un altro rapporto. E’ importante farli giocare, potersi abbracciare”.

L’accoglienza nell’area gioco è stata curata dai clown dell’associazione Happy Smile VIP di Enna e Caltanissetta, tra le attività svolte durante la mattinata laboratorio per bambini di Kamishibai a cura dell’associazione “Amici della Festa del Libro – Il sasso nello stagno”, laboratorio gioco “Pesca matta” a cura dell’Albero dei Colori, e una dimostrazione del laboratorio di movimento a cura del team di operatori e psicologi Uisp Enna.