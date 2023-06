Enna: casa circondariale, festa d’inaugurazione dell’area gioco per i figli dei detenuti

Si terrà il 21 luglio, dalle 9 in poi, la festa d’inaugurazione dell’area gioco di “Giocare per diritto”, un progetto Uisp Sicilia selezionato da Impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa e minorile. Sarà una festa, un momento in incontro e racconto ma anche di riflessione, a cura di Uisp Enna, cabina di regia territoriale del progetto regionale.

PUBBLICITÀ

L’area gioco è uno spazio riqualificato all’interno della casa circondariale “Luigi Bodenza” di Enna pensato per attutire il trauma dell’ingresso di un bambino in un istituto penitenziario quando deve incontrare il suo papà.

PUBBLICITÀ

Nello specifico è stato convertito in area gioco lo spazio all’aperto, adiacente la stanza dove i parenti dei detenuti e i bambini sostano per i controlli prima di entrare a fare i colloqui. Una casetta di legno dove rifugiarsi per leggere, disegnare, giocare a calcio balilla o con qualche gioco da tavolo, magari prendere anche un pallone per giocare ed entrare in relazione con gli altri bambini ma anche andare al piccolo parco dove trovare due giochi a molla, uno scivolo, l’altalena, tutto su un tappeto di erba sintetica e accessibile anche ai disabili.

Nel carcere di Enna, in collaborazione e con la direzione, gli agenti di polizia penitenziaria e gli educatori, 33 genitori hanno preso parte alle attività di potenziamento delle capacità genitoriali nell’ambito dell’azione “Sostegno alla Genitorialità” con un team di psicologi, 10 detenuti insieme ai loro figli hanno partecipato ai laboratori ludico motori nell’ambito dell’azione “Ora Gioco” e sta per essere avviato con circa 20 detenuti un seminario di sensibilizzazione sui temi dell’intelligenza emotiva e meta emotiva, nell’ambito dell’azione FormAzione.