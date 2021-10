Enna: cartelle contratti a cedolare secca concordati non comunicati, l’Uppi chiede un incontro al Sindaco

L’U.P.P.I. chiederà a breve un incontro al Sindaco di Enna per le cartelle che stanno pervenendo ai proprietari di alloggi che hanno aderito alla stesura e registrazione di contratti di locazione a cedolare secca concordata, che offre – comunica l’Unione Piccoli Proprietari Immobiliari – innumerevoli vantaggi fiscali, fra questi anche l’abbattimento del 25% sull’IMU.

“L’ufficio tributi del Comune di Enna – fa sapere il segretario provinciale Roberto Savoca – sta notificando cartelle iniziando dal 2016, che prevedono l’annullamento dello sconto previsto dalla normativa nazionale in materia di pagamento IMU per tutti gli alloggi locati con i contratti concordati a cedolare secca. La motivazione è la mancata comunicazione all’ufficio tributi della richiesta di abbattimento della tassa, per ciò viene richiesto il 25% non pagato, la sanzione, le spese di notifica. Assurde richieste che vanno in contrasto con le norme”.

“Sempre con riferimento a tali aspetti – prosegue il segretario Savoca – è successivamente intervenuta anche la giurisprudenza di merito”.

L’UPPI invita quanti hanno ricevuto tali cartelle a recarsi presso la sede di via Luigi Grimaldi 1 per avere ulteriori informazioni e eventuale assistenza.