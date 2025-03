Enna: Carnevale Solidale, una festa di condivisione e appartenenza

PUBBLICITÀ

Il Carnevale Solidale Ennese 2025 è stato il frutto di un impegno collettivo che unisce l’amministrazione comunale, le associazioni locali e i cittadini, creando un programma ricco e variegato di eventi.

“Il successo di quest’edizione – comunicano il presidente dell’Associazione Hope Aps Walter Cardaci e il referente organizzativo Salvatore Astorina – è stato reso possibile grazie al lavoro di squadra che ha visto il coinvolgimento dell’Assessorato agli Eventi, guidato da Mirko Milano, e numerosi partner locali. Tra questi, spiccano realtà di grande valore come Iblea Servizi Territoriali, l’Associazione Happy Smile OdV – Vip Enna, Piccolo coro ‘Note di luce’, PiCaFoto, L’isola di PeterPan, Agesci Enna 1, Euroform Enna e il Liceo Artistico Regionale di Enna e Caltanissetta, Joker Show Animation, solo per citarne alcuni. Questo forte spirito di collaborazione tra le istituzioni e le associazioni ha reso possibile la creazione di un evento che non è solo una festa, ma una vera e propria opportunità di crescita e valorizzazione per la comunità”.

“Ogni carnevale che si rispetti – proseguono – è caratterizzato dalla creatività che emerge nelle strade e nelle piazze. Quest’anno, l’impegno dei cittadini e dei partecipanti nella realizzazione di maschere e costumi rappresenta l’essenza di questa festa, fatta di fantasia, colore e, soprattutto, di un senso di appartenenza alla propria città. Le maschere e i costumi realizzati sono il simbolo di un impegno collettivo che si trasforma in una manifestazione di gioia e partecipazione. Il successo del Carnevale Solidare Ennese non sarebbe stato possibile senza il contributo di tante persone e realtà che si sono spese con passione e dedizione. Un particolare ringraziamento va alla Polizia locale alle forze dell’ordine, e soprattutto, ai cittadini e alle famiglie che vivono la città e contribuiscono a renderla un luogo ancora più accogliente e solidale. Eventi come il Carnevale Solidale Ennese sono di fondamentale importanza per la comunità. Non solo offrono momenti di svago e divertimento, ma soprattutto promuovono il senso di comunità e di condivisione. La partecipazione a questi eventi rafforza il legame tra i cittadini, favorendo la creazione di una rete di supporto reciproco. Ogni sorriso, ogni maschera, ogni gesto di solidarietà arricchisce la città, creando un’atmosfera di inclusione che fa sentire ogni individuo come parte integrante della comunità. Se quest’anno il Carnevale Solidare Ennese è stato un successo, lo è stato grazie all’impegno di tutti. Insieme, Enna dimostra che quando si lavora insieme, si può trasformare ogni festa in una grande occasione di crescita collettiva”.