Enna: carnevale solidale, possibile rinvio all’estate

“Anche quest’anno i coriandoli non potranno colorare la città di Enna, la situazione attuale non ci consente purtroppo altra scelta se non quella di annullare l’edizione 2022 del Carnevale Solidale”. A comunicarlo il presidente dell’associazione “Il Solco” Salvatore Astorina.

“La nostra manifestazione – prosegue – è fatta di condivisione, aggregazione e socializzazione, di contatto diretto tra gruppi mascherati, e vede la partecipazione di un elevato numero di cittadini. Aspetti che rendono oggi impossibile l’organizzazione del carnevale così come siamo abituati a conoscerlo. Per questo, seppur a malincuore, ci troviamo costretti a prendere questa decisione”.

Il direttivo dell’associazione ha incontrato il vicesindaco Francesco Colianni, presentando un piano alternativo che prevede la possibilità di svolgere, seppure in maniera ridotta ma nel rispetto della formula prevista, i festeggiamenti durante l’estate.

“L’idea – conclude Astorina – è stata molto apprezzata e accolta favorevolmente, ma si attendono nuove indicazioni rispetto al decreto sinora in vigore”.