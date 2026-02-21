Enna, Carnevale Solidale: il bilancio degli organizzatori

PUBBLICITÀ

Si è conclusa l’ottava edizione del Carnevale Solidale Città di Enna 2026, organizzato dalle associazioni Il Solco e Hope con il patrocinio del Comune di Enna.

PUBBLICITÀ

In una nota congiunta sottoscritta dai due presidenti Salvatore Astorina e Walter Cardaci, gli organizzatori hanno evidenziano gli aspetti positivi dell’iniziativa che, nonostante le difficili condizioni climatiche, «è riuscito a regalare alla città momenti di gioia, condivisione e autentica solidarietà».

Nel comunicato si sottolinea anche la presenza di pubblico nonostante il maltempo: «Il vento e le intemperie non hanno fermato l’entusiasmo degli organizzatori, dei partecipanti e delle tante famiglie che hanno scelto di essere presenti, dimostrando ancora una volta quanto questo appuntamento sia diventato un simbolo di unione e comunità per il territorio ennese».

Gli organizzatori evidenziano inoltre il lavoro svolto per la realizzazione dell’evento e rispondono alle critiche emerse: «L’iniziativa è stata il frutto di mesi di intenso lavoro, preparazione e sacrificio, portati avanti con dedizione e passione da tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione. Un impegno spesso silenzioso ma fondamentale, che solo chi vive da vicino l’organizzazione di eventi di questa portata può comprendere pienamente. Proprio per questo, dispiace constatare come non manchino critiche da parte di chi non conosce il grande lavoro che si cela dietro ogni dettaglio».

Nel testo si ribadisce il valore civico dell’iniziativa e l’impegno dei volontari: «Il Carnevale Solidale rappresenta invece un esempio concreto di impegno civico e amore per la propria comunità. È importante ricordare che atteggiamenti esclusivamente critici e privi di partecipazione rischiano di scoraggiare e far allontanare proprio quei giovani che, con entusiasmo, sacrificio e spirito innovativo, scelgono di restare e impegnarsi per costruire qualcosa di positivo per questa città».

Gli organizzatori ringraziano inoltre le istituzioni e i soggetti coinvolti nella realizzazione della manifestazione: «Un sentito ringraziamento va all’Assessore agli Eventi del Comune di Enna Mirko Milano, per il supporto istituzionale, a tutti i partner, alle attività commerciali, agli istituti comprensivi, al Liceo Artistico, ai volontari e a tutte le realtà che hanno collaborato con entusiasmo alla buona riuscita dell’iniziativa».

Particolare attenzione viene dedicata ai più piccoli: «Un grazie speciale è rivolto alle famiglie e soprattutto ai bambini, veri protagonisti della manifestazione, che con le loro maschere, i colori e i sorrisi hanno animato le strade di Enna».

Nel comunicato si evidenzia anche la finalità benefica dell’evento: «Particolarmente significativo è l’aspetto solidale dell’evento: il contributo raccolto sarà devoluto all’Associazione per Nora, confermando ancora una volta che il Carnevale Solidale non è solo un momento di festa, ma anche un’importante occasione per sostenere chi ne ha bisogno e promuovere valori di solidarietà e inclusione».

Infine, gli organizzatori definiscono la manifestazione come un’iniziativa di comunità: «Il Carnevale Solidale Città di Enna si conferma così non solo come un evento, ma come un progetto di comunità, capace di unire persone, generazioni e realtà diverse attorno a valori condivisi».