Enna, carenze di organico nella polizia: il Silp Cgil lancia l’allarme

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Permangono gravi carenze di organico negli uffici di polizia della provincia, dove si registra una scopertura pari a circa il 15% del personale previsto. A denunciarlo è Marco Algeri, segretario provinciale del Silp Cgil, che richiama l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di un intervento urgente per garantire adeguati livelli di sicurezza sul territorio.

«Alcuni passi avanti sono stati compiuti, ma non bastano», afferma Algeri. «Resta particolarmente critica la situazione del Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di Leonforte, dove il servizio di Volante continua a essere assicurato in modo discontinuo a causa della cronica insufficienza di personale. Una condizione che limita la capacità di fornire risposte tempestive ai cittadini».

«Evidenziamo, inoltre, la persistente carenza di funzionari in settori strategici dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza. Attualmente risultano vacanti la dirigenza della Divisione di Polizia Amministrativa, un posto presso l’Ufficio del Personale, uno presso l’Ufficio Tecnico Logistico e un funzionario presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nicosia. È come immaginare un ospedale senza un numero adeguato di medici e, in alcuni casi, persino senza il primario», prosegue Algeri. «La sicurezza dei cittadini richiede risorse umane adeguate, professionalità e una struttura organizzativa completa».

Tra le questioni ancora irrisolte, il Silp Cgil richiama l’attenzione sul Distaccamento di Polizia Stradale di Catenanuova, per il quale da oltre vent’anni si attende l’elevazione al rango di Sottosezione Autostradale e il conseguente rafforzamento dell’organico.

«Nonostante le ripetute segnalazioni e persino alcuni riferimenti ministeriali che indicano Catenanuova come Sottosezione, la situazione continua a rimanere immutata», sottolinea il segretario provinciale.

Il sindacato segnala inoltre i ritardi nel trasferimento dei Commissariati di Leonforte e Piazza Armerina in sedi più adeguate alle esigenze operative degli uffici di polizia e dell’utenza.

«La sicurezza è un bene pubblico fondamentale e deve diventare una priorità concreta per la politica e le istituzioni», conclude Algeri. «Un territorio più sicuro significa maggiori opportunità di sviluppo, più attrattività per il sistema universitario, per gli investimenti e per la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e turistico della provincia».