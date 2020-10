Enna. Cardaci incontra il Ministro Provenzano. Pd: “Ridare al territorio l’autorevolezza che merita”

Pubblichiamo nota stampa del Partito Democratico ennese sottoscritta dal segretario provinciale Vittorio Di Gangi.

“Continuano gli incontri di Dario Cardaci con i rappresentanti del Governo Nazionale per ridare a questo territorio ed a questa Comunità l’autorevolezza che merita.

Dopo l’incontro con il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia, la Comunità ennese, a chiusura della campagna elettorale, ospita il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Giuseppe Provenzano.

L’occasione è buona per un confronto con tutte le attività produttive, commerciali, imprenditoriali della città e con i docenti universitari per conoscere nel dettaglio alcune delle misure che il Governo sta ponendo in essere per superare questo grave momento di crisi che attanaglia in modo ancor più drammatico il nostro territorio.

L’appuntamento è per Venerdì 2 ottobre alle ore 16.00, presso L’aula “Giovanni Pettinato” della Facoltà di Psicologia dell’Università Kore di Enna e si svolgerà nel pieno rispetto delle regole e dei protocolli sanitari per il contenimento della diffusione del nuovo coronavirus”.