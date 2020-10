Enna. Cardaci: “A Dipietro i miei migliori auguri di buon lavoro”

Pubblichiamo qui di seguito messaggio di Dario Cardaci in riferimento alle elezioni amministrative.

“La Città ha voluto fortemente riconfermare a Sindaco l’Avv. Dipietro. A lui ovviamente i miei migliori auguri di buon lavoro.

Insieme ai gruppi d’opposizione svolgeremo con coscienza il nostro ruolo nell’interesse degli ennesi e vigileremo scrupolosamente sull’operato della nuova Amministrazione.

Rispetto ad un risultato di questo genere non c’è analisi che tenga, ma di sicuro paghiamo anche lo scotto di quanto denunciato in campagna elettorale. Speriamo che la nuova legislatura porti la Città a godere di quanto il programma del Sindaco ha promesso.

Per quanto riguarda la nostra coalizione non possiamo che accusare una sconfitta pesante. La passione prestata da tutti i nostri candidati non è bastata rispetto all’uso dei mezzi e strategie che purtroppo abbiamo imparato a conoscere. Arriviamo in Consiglio Comunale con sette Consiglieri, che avranno di fronte una maggioranza sconfinata. Spero che questo gruppo resti compatto e sinergico per affrontare le sfide tremendamente difficili che lo attendono.

Per quanto mi riguarda resto a disposizione di tutti; i movimenti, i Partiti, i singoli candidati che hanno partecipato, se vorranno continuare a servire la Città con le proprie idee, troveranno in me il terminale adatto. Tra pochi giorni verranno pubblicizzate una serie di iniziative dirette proprio a questo.

Un ringraziamento di cuore a tutti, sapendo che dalle sconfitte si rinasce sempre più forti.

Grazie ancora, il Vostro Dario”.