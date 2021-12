Enna: carcere e religiosità, si presenta il libro di Paolo Andolina e Pierelisa Rizzo

Un viaggio all’interno del carcere nel mondo della religiosità dei detenuti, dei loro desideri e delle loro speranze. Lunedì, ore 17,30 all’Hennaion, la biblioteca degli autori ennesi in Via Roma ad Enna, sarà presentato il libro “Anche i Santi vivono in cella”, La Moderna edizione, con le foto del regista e fotografo Paolo Andolina e i testi della giornalista Pierelisa Rizzo. Un racconto, tra immagini e parole, di come i reclusi si ancorano ad un Dio per sopravvivere e coltivare la speranza.

Contestualmente alla presentazione del libro sarà inaugurata, sempre all’Hennaion, la personale di Paolo Andolina con alcuni scatti tratti dal libro, visitabile fino al 5 gennaio da lunedì a sabato dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 17:30 alle 20.

“Anche i Santi vivono in cella” è un lavoro che vede la luce con una raccolta di foto di oltre 30 anni, all’interno del carcere di Enna.

“Tanti, tantissimi, troppi sono i detenuti che transitano nelle ‘patrie galere’. Molti li ho incontrati e fotografati in questi anni di lavoro come fotografo all’interno di un carcere siciliano. Giovani e meno giovani, africani, albanesi, francesi, curdi, indiani e… anche paesani – dice Andolina -. Un reportage sull’uomo, dove ‘Ogni gesto, ogni oggetto ogni icona assume un significato purificatore e riconciliatore’. Qui ho compreso che la speranza nel proprio Dio dà la possibilità di vedere fuori da una finestra anche quando è ermeticamente chiusa. E che ti da la forza e la dignità che ti permette di vivere anche quando si è morti. E con questa speranza che in questi luoghi sorge anche quel Dio che non ho mai incontrato, ma che va in ogni carcerato, poiché in carcere se ne sente particolarmente bisogno”.

“Terra e cielo, arte e impegno. Questo progetto fotografico è anche un progetto di vita, il segno di una presenza costante e partecipe accanto a chi è temporaneamente privato della propria libertà” scrive nella prefazione Don Luigi Ciotti.

All’evento, con il patrocinio del Comune di Enna, della Regione Sicilia (assessorato ai beni culturali e all’identità siciliana) e il Libero Consorzio Comunale di Enna, anche i contributi di Riccardo Iacona, giornalista e conduttore Rai, ed Enrico Bellavia, giornalista di Repubblica. Parteciperanno, oltre gli autori, il sindaco di Enna Maurizio Dipietro e Mario Messina, bibliotecario Hennaion.