Enna: Carabinieri, visita del Generale Giuseppe Spina alla Caserma “Gallo”

Il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Divisione Giuseppe Spina, ha visitato la Caserma “Gallo” di Enna sede del Comando Provinciale. Ad accoglierlo sono stati il Comandante Provinciale, Colonnello Alfredo Beveroni, gli Ufficiali, i Comandanti di Stazione, nonché una rappresentanza di militari appartenenti ai vari ruoli delle Compagnie di Enna, Piazza Armerina e Nicosia.

Il Generale Spina – che ha visitato i locali e partecipato ad un briefing – ha inteso sottolineare l’importante ruolo che l’Arma svolge soprattutto in piccole realtà come quelle dell’interno della Sicilia, essendo chiamata a fornire risposte concrete, efficaci e tempestive alle esigenze di sicurezza di un territorio caratterizzato da dinamiche comunque importanti. A seguire ha elogiato e consegnato personalmente dei riconoscimenti ad alcuni militari che si sono recentemente distinti in attività di servizio connesse al controllo del territorio nel capoluogo, al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti rispettivamente a Barrafranca e ad Assoro, nonché al fenomeno delle truffe in danno di anziani con il metodo del sistema del cosiddetto “falso maresciallo”. Tutte attività di contrasto che hanno portato all’esecuzione di numerose misure cautelari emesse dalle Autorità Giudiziarie in ambiti delittuosi eterogenei.

Ai militari ha sottolineato quindi l’importanza di svolgere il proprio servizio nella consapevolezza di adempiere ad un’importante funzione di rassicurazione sociale nei confronti dei cittadini. Presente all’incontro anche una delegazione dell’A.N.C. che raccoglie i carabinieri in quiescenza.

Nel corso della mattinata il Generale Spina ha altresì incontrato il Prefetto, Carolina Ippolito, e a seguire il Procuratore della Repubblica, Ennio Petrigni, ai quali ha assicurato il concreto e leale contributo che l’Arma fornisce rispettivamente nell’ambito delle attività informative e preventive, grazie alla articolazione del Reparto Operativo, che in materia di polizia giudiziaria con l’impegno delle Stazioni CC presenti sul territorio.