Enna: Carabinieri, visita del generale Gianfranco Cavallo

Il Generale di Corpo d’Armata Gianfranco Cavallo, nuovo Comandante Interregionale “Culqualber” di stanza a Messina, ha visitato il Comando Provinciale di Enna, incontrando presso la Caserma “Gallo” una rappresentanza dei comandi dipendenti, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e del CO.I.R. (Comitato Intermedio di Rappresentanza), il tutto nel pieno rispetto delle normative anticovid. Nella circostanza, accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Saverio Lombardi, il Gen. Cavallo ha incontrato – oltre agli Ufficiali – i Comandanti delle Stazioni CC e dei reparti speciali.

Nella circostanza ha sottolineato il fondamentale ruolo rivestito dalle ventuno Stazioni Carabinieri presenti sul territorio ennese – una per ciascun Comune a cui si aggiunge quella di Villadoro, Frazione di Nicosia – quale punto di riferimento per tutti i cittadini. Inoltre, il Generale Cavallo ha rimarcato l’importanza di una sinergica azione dell’Arma territoriale con i diversi reparti specializzati dei carabinieri operanti nel settore sanitario, dell’ambiente, del contrasto al lavoro nero, della tutela del patrimonio culturale.

A seguire al nuovo Comandante interregionale sono state illustrate le peculiarità della provincia ennese, le sue caratteristiche morfologiche, economiche e sociali, ma soprattutto le dinamiche delittuose che lo caratterizzano. In particolare, il Colonnello Lombardi ha evidenziato come le ultime operazioni di servizio antimafia hanno fatto ulteriore luce sulla presenza della criminalità organizzata in determinate aree della provincia.

Un ringraziamento particolare il Generale Cavallo lo ha rivolto ai rappresentanti dell’Arma in congedo, che negli anni del servizio attivo hanno contribuito in maniera determinante alla costruzione del prestigio dell’istituzione. Durante la sua visita a Enna ha incontrato il Procuratore della Repubblica, dottor Massimo Francesco Palmeri, il Presidente del Tribunale, dottor Cesare Zucchetto, e il Prefetto, dottoressa Matilde Pirrera, ai quali ha rinnovato da parte dell’Arma il massimo impegno e la costante vicinanza al loro fianco.

L’Alto Ufficiale, nel corso della sua lunga carriera militare, ha rivestito prestigiosi incarichi di comando tra i quali quelli della Divisione Unità Specializzate, della Scuola Marescialli e Brigadieri, della Legione Campania, dei Comandi Provinciali di Bari e di Savona, nonché di Capo Reparto presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.