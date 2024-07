Enna: Carabinieri, prosegue la campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani

PUBBLICITÀ

Proseguono le iniziative istituzionali in tema di sensibilizzazione della popolazione anziana contro il fenomeno delle truffe in loro danno.

L’Arma dei Carabinieri ha dato avvio oggi ad una nuova campagna di prevenzione attraverso una serie di iniziative. In particolare, è stato realizzato e sarà diffuso sulle reti televisive Rai, oltre che sulle piattaforme social dell’Arma, un video, ad alto impatto, realizzato con la partecipazione dell’attore Lino Banfi.

È stata predisposta una locandina che sarà affissa nelle caserme, nelle parrocchie e in tutti i luoghi di aggregazione e ritrovo degli anziani e sarà distribuito un opuscolo in cui vengono sintetizzati i consigli rivolti agli anziani per difendersi dai tentativi di truffa.

In ambito locale l’opera di sensibilizzazione proseguirà attraverso l’organizzazione di nuovi incontri formativi rivolti agli anziani, presso i principali centri di aggregazione (parrocchie, strutture assistenziali/ricreative per anziani), con la distribuzione del nuovo materiale informativo realizzato.