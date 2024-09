Enna: Carabinieri, il tenente colonnello Alfredo Beveroni è il nuovo comandante provinciale

PUBBLICITÀ

Si è insediato il nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri di Enna. Si tratta del Tenente Colonnello Alfredo Beveroni, proveniente da Piacenza.



L’ufficiale, dopo aver frequentato il 180esimo corso presso l’Accademia militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, ha prestato servizio come primo incarico presso l’8° Battaglione “Lazio”, dopodiché ha comandato il Nucleo Operativo e Radiomobile di Como, le Compagnie CC di Castellaneta, in provincia di Taranto, e di Abano Terme, nel padovano. A seguire è stato prima docente e successivamente Comandante di Battaglione presso la Scuola Marescialli di Firenze e negli ultimi quattro anni ha retto il Reparto Operativo di Piacenza. Nel corso della sua carriera ha svolto anche servizio all’estero in Bosnia Erzegovina e in Iraq.

Laureato in giurisprudenza, 48enne, in questi giorni incontrerà i vertici istituzionali delle Autorità Giudiziarie, della Prefettura, della Questura e delle altre forze di polizia, nonché dei Sindaci della Provincia, al fine di operare nella massima sinergia.

È giunto a Enna in sostituzione del Colonnello Angelo Franchi, il quale – nell’andare ad assumere il Comando del 12° Reggimento “Sicilia” a Palermo – ricorda che porterà nel cuore la città ennese per l’accoglienza e le esperienze professionali maturate durante la sua permanenza.