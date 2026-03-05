Enna: Carabinieri e farmacie insieme contro le truffe agli anziani

PUBBLICITÀ

Il Comando provinciale dei Carabinieri di Enna ha avviato una collaborazione istituzionale con l’Ordine dei Farmacisti e la Federfarma provinciale coinvolgendo le 58 farmacie della provincia di Enna a sostegno di una campagna di sensibilizzazione sulle truffe ai danni degli anziani. L’iniziativa è stata presentata ieri presso la sede dell’Ordine dei Farmacisti e di Federfarma Enna alla presenza del Comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Enna, Colonnello Antonino Restuccia, del presidente dell’Ordine dei Farmacisti della provincia, Dr Sigismondo Rizzo, e del presidente di Federfarma Enna, Dr Massimiliano Genco.

PUBBLICITÀ

Nel corso dell’incontro è stato posto l’accento sulle modalità di truffa più ricorrenti, tra cui quella del finto incidente stradale di un familiare e la cosiddetta truffa del falso maresciallo, episodi che negli ultimi anni hanno colpito anche diversi anziani di Enna e provincia.

«Il fenomeno è quello delle truffe – ha spiegato il Colonnello Restuccia – che negli ultimi anni colpisce soprattutto gli anziani, in particolare attraverso telefonate. I truffatori si presentano come appartenenti alle forze dell’ordine e raccontano di un presunto incidente che coinvolgerebbe un figlio, un nipote, inducendo la vittima a consegnare denaro o oggetti di preziosi».

Una strategia che sfrutta un forte impatto emotivo e psicologico.

La campagna di prevenzione conta sulla capillare rete delle farmacie che rappresentano un punto di riferimento quotidiano per i cittadini, aperte 365 giorni all’anno su 365, ed ha l’obiettivo di informare le persone anziane sulle modalità utili a proteggersi da questi reati che coinvolgono proprio le fasce più vulnerabili.

Apposite locandine informative verranno esposte nelle farmacie e riprese nelle pagine social e verranno distribuiti dépliant con i consigli per non cadere vittime dei truffatori.