Enna: capodanno coi “botti”, ma non erano vietati?

Malgrado un’ordinanza ne vietasse l’utilizzo su tutto il territorio comunale di Enna, anche quest’anno l’arrivo del 2023 è stato accompagnato dallo sparo di petardi e fuochi d’artificio in diversi vie e quartieri della città. A lamentarsi in tanti perchè non è stata rispettata l’ordinanza del Sindaco e, soprattutto, per l’oggettivo pericolo, i rischi per l’incolumità di cittadini e possibili conseguenze negative per animali e ambiente.

Situazione di pericolo, ad esempio, in un condominio ad Enna Bassa, dove per conseguenze probabilmente legate allo sparo dei botti, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per un principio di incendio in una cantina.

Giusto festeggiare l’arrivo del nuovo anno, ma senza dubbio occorre tenere in considerazione anche la propria e altrui sicurezza.

Si ricorda che fino al 6 gennaio vige, su tutto il territorio comunale, il divieto di accensione, lancio e sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari.