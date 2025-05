Enna, Capizzi incontra la stampa: viabilità, scuole, lavoro e rilancio dell’autodromo le priorità

PUBBLICITÀ

Il fare e la visione è quella dell’amministratore navigato, di chi ha fatto esperienza sul campo gestendo la cosa pubblica. Partendo dal basso, dal rapporto diretto e frontale con i cittadini e toccando con mano gli ingranaggi della pubblica amministrazione. Si presenta così, completamente a suo agio nel ruolo, il neo presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Capizzi, ai colleghi della stampa locale che ha voluto incontrare a meno di un mese dalla sua elezione per avviare un rapporto dialettico per condividere le prime azioni che la sua amministrazione ha posto in essere.

Un confronto a tutto tondo a partire proprio dal ruolo dell’ente intermedio, che dovrà ritornare a svolgere pienamente una azione di coordinamento per una prospettiva integrata e non campanilistica del territorio.

Al di là dell’analisi politica il presidente Capizzi ha concentrato il suo intervento su almeno tre priorità per le quali la macchina amministrativa procede spedita: Panoramica, personale a tempo parziale ed ente autodromo.

E’ lo stesso Presidente a consegnare ai colleghi la determina numero uno con la quale si approva in via amministrativa la perizia di variante della Sp 28 propedeutica ad ottenere il finanziamento di oltre 2 milioni di euro già approvato dalla Giunta regionale che adesso potrà emanare il decreto.

“E’ un atto questo – ha detto – il primo del mio mandato, che rimetterà in moto la realizzazione della Panoramica, che ha vissuto purtroppo una lunga serie di vicissitudini tecnico amministrative. Se tutto andrà, come spero che accada, al netto delle fasi che seguiranno, prevediamo la ripresa dei lavori già a settembre”.

Il Presidente ha anche azzardato una data di completamento dei lavori, 18 mesi dal riavvio quindi a fine 2026 che spera possa coincidere con la data della ricorrenza dei 100 anni dell’istituzione della Provincia.

“E’ una ricorrenza di grande valore e di grande significato per il nostro territorio e la nostra storia che onoreremo – ha detto Capizzi – nel migliore dei modi. Penso ad un comitato con dentro le personalità che hanno dato lustro a questo Ente”.

Rimanendo in tema di viabilità Capizzi ha comunicato che nel triennio 2025/2028 i finanziamenti certi sono 91 milioni e 500 mila euro, in parte provenienti dal MIT, dalla Regione, dal FSc e dall’Unione dei comuni. Si dovrà adesso avviare la fase progettuale per poi arrivare alla realizzazione degli interventi.

Sulle 33 scuole di competenza della Provincia i finanziamenti sono pari a 42 milioni di euro in parte provenienti dal Pnrr oltre che da fondi ministeriali e regionali. Tanti gli interventi che si stanno completando altri sono in corso d’opera.

Per rimettere in moto le attività occorre dare anche una forte spinta motivazionale al personale sia a tempo pieno che a tempo parziale. Il Presidente ha annunciato che provvederà ad aumentare a 34 le ore ai 70 lavoratori già stabilizzati a tempo parziale a 18, 20 e 24: “Ritengo doveroso dare dignità agli ex precari storici, oggi stabilizzati, che da oltre un trentennio prestano la loro attività all’interno dell’Ente e che di certo hanno il diritto di avere un contratto di lavoro dignitoso. A loro chiedo di contro di lavorare con entusiasmo e con spirito di squadra per far crescere insieme questo Ente”.

Capizzi ha manifestato un’altra priorità, quella di rimettere in moto l’Ente Autodromo: “Proprio li stiamo correndo a mille per far ritornare l’Ente in attività revocando la liquidazione in atto e rimettendolo in esercizio. Pergusa non è solo un luogo identitario per Enna ma per il centro della Sicilia. E da qui inizierà la ripartenza”.