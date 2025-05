Enna capitale siciliana dell’autotrasporto: sabato e domenica il 2° Truck Day e 1° Raduno Regionale

PUBBLICITÀ

La CNA di Enna e l’Associazione Camionisti di Regalbuto annunciano il 2° Truck Day & 1° Raduno Regionale – L’Evento dei Giganti della Strada, che si terrà sabato e domenica nel cuore del capoluogo ennese. La manifestazione si svolgerà tra Piazza Europa, Piazza San Sebastiano e Via IV Novembre, trasformando l’intera zona in un grande palcoscenico dedicato al mondo dei motori e alla cultura dell’autotrasporto.

L’evento, patrocinato dal Comune di Enna e sostenuto dalle aziende COVIN e TRAMEC, vede il coinvolgimento diretto di artigiani e commercianti della zona Monte, con l’obiettivo di valorizzare il territorio, la professionalità dei trasportatori e creare un momento di festa aperto a tutti.

Sabato, dalle ore 16:00, arrivo e sistemazione dei mezzi partecipanti: camion decorati, auto d’epoca, vespe, fuoristrada, moto e camper invaderanno le tre aree della zona monte di Enna con una straordinaria esposizione a cielo aperto. Durante il pomeriggio stand di street food con prodotti tipici, animazione e attività per grandi e piccoli lungo tutta l’area della manifestazione. Dalle ore 21:00 “Musica sotto le stelle” con DJ set, giochi di luce, danze sensuali e performance sul cubo.

Domenica alle ore 10:30 convegno “La professione dell’autotrasportatore e la sicurezza stradale”, moderato dalla giornalista Pierelisa Rizzo, con la partecipazione delle forze dell’ordine, autorità locali e rappresentanti del settore. Un’occasione per affrontare con serietà e visione i temi della legalità, della sicurezza e del futuro dell’autotrasporto. A seguire benedizione dei mezzi da parte del clero locale, in un momento carico di significato per tutta la categoria. Subito dopo esibizione di un gruppo folkloristico di Regalbuto in omaggio alle forze dell’ordine e alle autorità presenti, con musiche e danze tradizionali che richiamano l’identità e l’orgoglio della nostra terra.

Il 2° Truck Day & 1° Raduno Regionale è un evento gratuito pensato per tutta la cittadinanza.