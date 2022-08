Enna capitale della cultura: workshop per la realizzazione del logo

Nella giornata odierna si è svolto un workshop finalizzato all’acquisizione di idee e spunti creativi per la realizzazione del logo per la città di Enna, candidata a capitale italiana della cultura per il 2025. In seno alle attività di programmazione e stesura del dossier di candidatura è stata, infatti, ideata una manifestazione di interesse – rivolta ai giovani residenti nel territorio comunale, di età compresa tra i 16 e i 30 anni – in relazione alla realizzazione del logo di candidatura, al fine di implementare le esperienze di partecipazione e co-progettazione e creare occasioni di collaborazione con i ragazzi per ripensare la città e, contestualmente, supportarli nella loro ricerca di identità sociale e professionale.

Il workshop si è svolto alla presenza e sotto la direzione del Visual designer Sandro Libertino, presidente dell’Associazione Airone, e hanno partecipato tutti coloro che hanno inviato richiesta di partecipazione.

“È stata una giornata di confronto e di lavoro in team su direttive e indicazioni creative”, ha affermato Daniela, una giovane grafica, durante i lavori che si protrarranno fino a venerdì, data della consegna finale degli elaborati.

A conclusione del percorso formativo, verrà assegnato al partecipante che avrà espresso la migliore idea grafica un premio del valore di €. 200,00, da spendere in buoni libri presso le librerie cittadine.

“Enna Capitale Italiana della Cultura per il 2025 nasce e parte dalle esigenze e dalla volontà dei cittadini, che fin dal mio primo anno di mandato, mi hanno sollecitato alla presentazione della candidatura. Per questa ragione vogliamo che tale percorso sia aperto e condiviso dalla comunità. Il workshop di oggi rappresenta un ulteriore passo di un percorso che si svilupperà in futuro con altri momenti di partecipazione, soprattutto giovanile” ha dichiarato il Sindaco Maurizio Dipietro.