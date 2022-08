Enna capitale della cultura: le confraternite partecipano al percorso programmatico

Questa mattina, presso la sede del Comune, si è svolto un incontro programmatico avente per oggetto la candidatura di Enna a Capitale Italiana della Cultura per il 2025 e che ha visto la fattiva partecipazione delle confraternite ennesi, guidate dal Rettore Gaetano Di Venti, presidente del Collegio dei Rettori delle Confraternite Ennesi.

PUBBLICITÀ

L’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore alle attività culturali Rosalinda Campanile, coadiuvata dai tecnici del consorzio Starting4, ha illustrato alla delegazione l’idea progettuale che sta alla base della candidatura del Comune, chiedendo al mondo delle confraternite di voler partecipare attivamente alla stessa, al fine di scrivere insieme, condividendolo, il dossier di candidatura.

La delegazione era composta da diversi rettori che hanno assicurato il loro importante contributo nella redazione del dossier.

“La nostra città – ha commentato il sindaco Maurizio Dipietro – è la sola, tra le città candidate a Capitale Italiana della Cultura, ad avere un progetto sulla Settimana Santa. È necessario mettere in campo una puntuale valorizzazione dei luoghi legati al sacro e delle nostre tradizioni, proiettandole in una dimensione nazionale e internazionale. Con 2.700 confratelli presenti in città ed una storia di secoli sulle spalle, le confraternite cittadine sono il collante attivo e vivo con la pietas popolare, la devozione, la religiosità e il folklore. Esse rappresentano il passato, il presente e il futuro della nostra comunità”.