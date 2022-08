Enna capitale della cultura: coinvolte le categorie produttive

Questa mattina, presso la sede del Comune di Enna, si è svolto un incontro programmatico di animazione territoriale che ha visto la fattiva collaborazione delle categorie produttive provinciali ennesi. L’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore alle attività culturali Rosalinda Campanile, coadiuvata dai tecnici del consorzio Starting4 e dal referente scientifico Giuseppe Amato, ha illustrato l’idea progettuale della candidatura di Enna a Capitale Italiana della Cultura per il 2025, chiedendo al mondo produttivo di voler suggerire idee e progettualità al fine di scrivere insieme, condividendolo, il dossier di candidatura.

L’incontro odierno segue e si raccorda con la riunione svolta giovedì pomeriggio in Sala Cerere, con il mondo della scuola, della cultura, dello sport, dell’associazionismo e del volontariato.

Si ricorda, a tal proposito, che è possibile, per imprese, operatori commerciali e cittadini, far pervenire suggerimenti, idee e indicazioni all’email proposte@enna2025.it.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco della città Maurizio Dipietro. “La candidatura di Enna a Capitale Italiana della Cultura per il 2025 – ha commentato – è per noi un importante investimento non solo culturale, ma rappresenta anche un momento di crescita economica, turistica e commerciale. La vittoria della candidatura porterà ad Enna il milione di euro destinati dallo Stato, ma anche notevoli investimenti ed un flusso di visitatori, con alte ricadute economiche sul territorio”.

“Per noi è fondamentale condividere tale percorso con le categorie produttive – conclude il primo cittadino ennese – rendendole partecipi e protagoniste di un progetto ambizioso e vincente che, oggi con loro, abbiamo avviato”.