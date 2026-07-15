Enna, cancello della Villa Torre di Federico aperto in piena notte

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Il cancello d’ingresso della Villa Torre di Federico, a Enna alta, è stato trovato aperto la scorsa notte, nonostante dovrebbe essere normalmente chiuso durante le ore notturne.

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Una situazione che solleva interrogativi sotto il profilo della sicurezza. Lasciare un’area pubblica accessibile fuori dall’orario previsto potrebbe infatti esporre il sito a possibili episodi di vandalismo o danneggiamento, considerato che al suo interno si trova uno dei principali monumenti della città, la Torre di Federico.

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La foto pubblicata è stata scattata intorno all’1.20, mentre le prime segnalazioni sono giunte alla nostra redazione poco dopo la mezzanotte.

Resta da chiarire per quale motivo il cancello sia rimasto aperto, se si sia trattato di una semplice dimenticanza o di un’altra circostanza. Nella piazza antistante è presente anche un divieto di sosta, ma al momento non è chiaro se sia collegato all’apertura notturna della villa.