Enna: camping di Pergusa idoneo per alloggi studenti universitari

Il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica ha dichiarato il camping di Pergusa idoneo alla realizzazione di alloggi da destinare agli studenti universitari. A darne notizia l’assessore ai lavori pubblici Francesco Alloro che spiega come “il progetto di riconversione della struttura dell’ex camping di Pergusa in alloggi per universitari è stato dichiarato in linea con le previsioni del bando e, quindi, giudicato idoneo”.

Prosegue, dunque l’iter avviato lo scorsa estate, seguendo i passaggi che il Ministero indicherà che porterà alla progettazione e, quindi, alla realizzazione di trentuno alloggi per studenti universitari, nonché al recupero dell’intera area, da diversi anni in stato di abbandono.

Soddisfazione viene espressa anche dal Sindaco Maurizio Dipietro che sottolinea come “ancora una volta la capacità progettuale degli uffici venga premiata al di là delle polemiche che su questo progetto sono state strumentalmente sollevate”.