Enna: campi da tennis comunali, attivata prenotazione tramite app

PUBBLICITÀ

“Da qualche giorno è attiva la prenotazione dei campi da tennis del Comune di Enna tramite apposita app”. Lo comunica l’assessore con delega allo sport Rosalinda Campanile che sottolinea come “l’offerta degli impianti sportivi cittadini si arricchisce con un tocco di modernità e praticità che consentirà agli appassionati di tennis di prenotare comodamente i campi da gioco, effettuando anche il pagamento del relativo ticket”.

Da adesso, quindi, le prenotazioni dei campi da tennis comunali dovranno essere effettuate esclusivamente tramite l’app Enna GoTicket, disponibile su play store e app store.

Soddisfazione per questa nuova possibilità offerta agli sportivi ennesi è stata espressa anche dal sindaco Maurizio Dipietro che dichiara: “Nel ringraziare gli uffici per l’ottima attività svolta in sinergia tra Ufficio Sport e CED, evidenzio come la qualità dell’impiantistica sportiva ennese continuerà a crescere con la messa a disposizione, a breve, di ulteriori strutture, a cominciare dal rinnovato Palapisciotto”.