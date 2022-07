Enna: camper vola da un dirupo, illesi gli occupanti

Tragedia sfiorata ieri pomeriggio ad Enna intorno alle 14.45, quando un camper per cause in fase di accertamento è volato da un dirupo lungo il Viale Caterina Savoca, con a bordo tre turisti tedeschi. Fortunatamente nella discesa il mezzo è stato frenato da un pino, dopo una caduta di circa 6 metri, altrimenti le conseguenze sarebbero potute essere gravissime, con il camper che rischiava di precipitare nella sottostante strada, la Panoramica. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, con autogru, ed autobotte, la polizia, il corpo di polizia municipale, tre ambulanze del 118. Tanta paura per le tre persone, che se la sono cavata con qualche escoriazione.

