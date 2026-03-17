Enna, Campanile lascia il tavolo del centrodestra: “La parola passa ai cittadini”

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Rosalinda Campanile annuncia che non prenderà parte al prossimo incontro convocato dal centrodestra ennese per individuare una candidatura a sindaco e ricostruisce le tappe del confronto politico che si è sviluppato negli ultimi mesi: “Domani non parteciperò all’ennesimo incontro finalizzato all’individuazione della candidatura a sindaco”.

Campanile ripercorre quindi il metodo che, a suo dire, era stato condiviso tra le forze coinvolte nel confronto: “Nel corso di questi mesi sono state stabilite regole e criteri chiari. Inizialmente si era deciso di ricercare una personalità esterna; successivamente, si era convenuto che ciascun gruppo avrebbe proposto dei nomi e, in assenza di una convergenza, si sarebbero svolte le primarie. Ma il tempo delle primarie ci sembra scaduto”.

Nel suo intervento, l’esponente della giunta Dipietro precisa anche la posizione assunta dall’Mpa nel corso delle riunioni: “E’ bene precisare che l’Mpa, nel corso dei vari incontri, ha sempre detto di non avanzare alcuna candidatura, lasciando spazio alle altre forze politiche e proponendo le primarie in caso di più nominativi”.

Campanile si sofferma poi sull’ultimo incontro, durante il quale sarebbe emerso il nome dell’attuale vicesindaco Francesco Comito: “Inaspettatamente, all’ultimo incontro, dopo che il movimento civico da me rappresentato, aveva messo a disposizione una candidatura autorevole, l’assessore Colianni ha proposto quella dell’attuale vicesindaco, Francesco Comito, persona per bene alla quale mi legano stima e amicizia”.

Da qui la critica all’esito del confronto: “Un epilogo rocambolesco che ha lasciato sgomenti anche molti cittadini oltre che noi. Se questa fosse stata la scelta, semmai avrebbe dovuto essere avanzata come prima ipotesi trattandosi del vice sindaco, non come approdo finale dopo un logorante percorso politico, che sembra persino voler far vincere facile al candidato di primo piano in campo”.

Campanile denuncia inoltre atteggiamenti che definisce ambigui da parte di alcuni partecipanti al tavolo politico: “A quel tavolo c’è stato chi ha agito con ambiguità fin dal primo momento e chi lo ha fatto all’ultimo istante. La nostra presenza è sempre stata seria e corretta perché ritenevamo giusto non interrompere la lunga esperienza amministrativa Dipietro”.

L’esponente del movimento civico torna quindi sulla mancata convergenza attorno al nome di Giovanni Contino: “Tuttavia, ci è sembrano ingiusto e ingiustificato il veto posto su Contino, che è stato un amministratore autorevole e competente, come riconosciuto dagli stessi cittadini ennesi. Ci è stato detto, senza alcuna motivazione politica, che il suo nome non sarebbe stato gradito ai cosiddetti “dipietristi”, circostanza paradossale considerando il suo lungo e diretto rapporto politico con Dipietro per tutti questi anni”.

Nella stessa dichiarazione Campanile afferma di avere avanzato formalmente la proposta di Contino: “In quella sede ho avanzato la proposta di Contino quale candidato sindaco, mentre subito dopo Colianni ha indicato la propria candidatura in un tempo già fuori gioco, avendo qualche minuto prima detto di non avanzare candidatura”.

Infine, la conclusione sul percorso politico che intende portare avanti: “A questo punto, preso atto dell’impossibilità di una sintesi, ognuno proseguirà il proprio percorso con lealtà e coerenza nei confronti della città. Noi proseguiremo sulla strada del civismo che resta aperto al confronto con la città. La parola passa ai cittadini”.