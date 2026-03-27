Enna, Campanile: “Il Tar conferma la piena correttezza dell’operato dell’Amministrazione”

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Dopo la decisione del Tar, interviene anche l’assessore al Bilancio del Comune di Enna, Rosalinda Campanile, che esprime soddisfazione per la sentenza.

“Accolgo con soddisfazione la decisione del TAR che, con sentenza breve, ha confermato la piena correttezza dell’operato dell’Amministrazione e degli uffici in merito al bilancio partecipato, sulla quale non ho mai nutrito alcun dubbio”, afferma Campanile.

L’assessore rivolge quindi “un sentito ringraziamento all’Ufficio legale del Comune, nella persona dell’avv. Viviana Fonte, per la difesa vittoriosa”, ed esprime “rinnovata stima alla commissione composta dal Segretario, dall’avv. Voria, dall’ing. Di Liberto, dal dott. Lipari e dalla dott.ssa Fazzi, che hanno esaminato i progetti con competenza e rigore”.

Un ulteriore apprezzamento viene rivolto “al Segretario, dott. Lucio Catania, all’ing. Eugenio Di Liberto e alla dott.ssa Gisella Fazzi, che hanno curato la fase dello spoglio, oggi pienamente legittimata dalla pronuncia”.

Nella dichiarazione non manca però un riferimento al clima che ha accompagnato la vicenda: “Permane, tuttavia, il rammarico per il clima di tensione che si è generato sin dalle fasi iniziali tra i partecipanti, in un contesto che avrebbe invece dovuto valorizzare un dato estremamente positivo: la straordinaria partecipazione dei cittadini, espressione di una comunità viva, attenta e profondamente coinvolta”.

Campanile auspica quindi che la pronuncia del Tar possa favorire una nuova fase di confronto: “Auspico che questa pronuncia contribuisca a chiudere definitivamente una stagione di contrapposizioni e favorisca il ritorno a un confronto sereno, rispettoso e costruttivo, anche all’interno del mondo associativo e giovanile. È responsabilità di tutti abbassare i toni del conflitto e ricostruire un clima di reciproca fiducia, condizione essenziale per il buon andamento della vita pubblica e per la crescita della nostra comunità”.

Infine, l’assessore rinnova “le congratulazioni a Bottega Culturale Sicilia per il successo della proposta risultata la più votata dai cittadini”.