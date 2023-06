Enna: Campanile e Contino si dimettono da assessori

Gli assessori Rosalinda Campanile e Giovanni Contino del gruppo “SiAmo Enna” hanno rassegnato le proprie dimissioni. Le ragioni della decisione sono spiegate in un documento inviato da Rosalinda Campanile, Giovanni Contino, Serafino Torregrossa e Giuseppe Trovato al sindaco Maurizio Dipietro.

“Le ragioni – si legge nel documento – risiedono in una assoluta diversità di concepire i rispettivi ruoli, prima ancora che nella indisponibilità ad accettare regole da Te inopinatamente imposte al solo fine di ridimensionare il nostro gruppo e di impedire a noi di compiere libere scelte. Regole – proseguono – che difficilmente potranno essere rispettate, che contrastano con la situazione ad oggi esistente (5 degli attuali assessori non risultano eletti nelle rispettive liste, alcuni nemmeno candidati) e che riteniamo dettate dalla esclusiva necessità di metterci alla porta e di liberare posti in Giunta”.

“Pur consapevoli degli errori che inevitabilmente avremo commesso – proseguono – riteniamo di aver subito atteggiamenti di manifesta ostilità volta a sminuire la consistenza della nostra attività politica e i rispettivi ruoli di consiglieri e assessori. Con fiducia ed ottimismo, abbiamo tentato di superare tali difficoltà, provando a favorire un clima di maggiore collaborazione con le altre forze della coalizione. Per mesi abbiamo richiesto, inutilmente, maggiori occasioni di confronto e di condivisione delle scelte amministrative. Ci siamo sforzati di esercitare i nostri ruoli con impegno e senso del dovere, garantendo una fattiva e costante presenza in Aula Consiliare e offrendo, solo pochi giorni fa, la copertura della presidenza in Prima Commissione su cui la maggioranza stentava a trovare la quadra”.

“Ritenendo, dunque, di non esser più graditi – concludono – liberiamo le agognate poltrone, augurandoci almeno che Ti consentiranno di mettere in campo una squadra di governo in grado di affrontare le tante problematiche che attanagliano ancora la nostra amata città. Dal canto nostro, continueremo a sostenere ogni scelta che andrà nella direzione del programma elettorale che abbiamo contribuito ad elaborare ed in parte a realizzare, ma lo faremo in modo più libero e meno condizionato dall’appartenenza aprioristica alla maggioranza. Ci vantiamo come gruppo di annoverare due record: un assessore che ha lasciato addirittura due poltrone in pochi mesi e di avere designato una assessora, solitaria presenza tra dieci uomini”.