Enna: campane e canti ad alto volume a Sant’Anna, lamentele di studenti e residenti

A Enna Bassa alcuni studenti e cittadini, che vivono nei pressi della chiesa parrocchiale di Sant’Anna, esprimono il proprio disappunto per il volume e la frequenza delle campane, considerati eccessivi e disturbanti.

Alcuni studenti, in particolare, hanno manifestato disappunto per il volume elevato delle campane, che suonano con insistenza, soprattutto nelle ore pomeridiane, rendendo difficoltoso lo studio. Anche alcuni cittadini residenti nelle vicinanze della chiesa hanno espresso il loro disappunto per questa situazione.

A complicare ulteriormente il problema anche il suono delle campane in momenti inappropriati: probabilmente a causa di una disfunzione del sistema elettronico che le regola, le campane hanno suonato in alcuni casi anche nelle ore notturne o molto presto al mattino, disturbando il riposo degli abitanti della zona.

Un ulteriore elemento di disturbo, segnalato soprattutto dagli studenti, è la diffusione delle celebrazioni religiose e dei relativi canti, che vengono amplificati all’esterno della chiesa, impattando negativamente sulle ore dedicate allo studio.

Se da un lato il suono delle campane rappresenta una tradizione radicata nella cultura cristiana, dall’altro studenti e residenti chiedono che il volume sia moderato e che la frequenza delle campane sia ridotta per garantire una convivenza più serena e rispettosa delle esigenze di tutti.