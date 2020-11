Al termine della campagna screening tramite somministrazione di tamponi rapidi Covid 19, condotta nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 a Enna e a Nicosia, il report finale, suddiviso per località, è il seguente: a Nicosia n.2 soggetti positivi su 655 tamponi eseguiti; a Enna su 1104 tamponi sono stati scoperti 5 positivi. In totale, il Dipartimento di Prevenzione, attraverso i medici e gli infermieri sul campo, in due giorni ha somministrato 1759 tamponi riscontrando n. 7 positivi.