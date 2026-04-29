Enna, campagna elettorale: Assostampa richiama al rispetto del ruolo dell’informazione

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La sezione provinciale di Assostampa, in occasione delle chiusura della presentazione delle liste e delle relative candidature a sindaco che segnano l’ufficiale avvio delle delicata fase delle campagna elettorale, ricorda l’importanza e terzietà del ruolo dell’informazione a garanzia del confronto democratico e stigmatizza i tentavi di strumentalizzazione della stessa con attacchi più o meno indiretti ai colleghi che semplicemente svolgono il proprio ruolo.

Assostampa Enna, nell’augurare a tutti i candidati un buon lavoro, ricorda che i giornalisti seguono precise regole deontologiche ed auspica che i temi programmatici restino sempre in piano piano.

La sezione provinciale del sindacato unitario dei giornalisti chiede, altresì, sin da ora ai candidati sindaco di esprimere la propria posizione riguardo all’inquadramento stabile all’interno del Comune di Enna della figura dell’addetto stampa a garanzia della corretta informazione istituzionale.

Gianfranco Gravina, segretario provinciale di Assostampa Enna