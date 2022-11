Enna: campagna di prevenzione del tumore al seno nei Comuni della provincia

A partire da lunedì, fino a lunedì 12 dicembre, il camper dotato di tomografo per mammografia e di ecografo sarà presente nei Comuni della provincia di Enna secondo il calendario prestabilito e comunicato ai Sindaci dal direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, dott. Francesco Iudica. Il mezzo mobile, in seguito alla convenzione scaturita dall’avviso di consultazione preliminare, sarà fornito dalla LILT, Lega Italiana Lotta contro i Tumori, la cui sezione ennese è partecipe della campagna di prevenzione “Vieni e previeni” organizzata dall’Asp di Enna.

“Pur con risultati che vedono la nostra azienda – scrive Iudica – la prima in Sicilia per adesione alla campagna di prevenzione del tumore al seno, riteniamo di dover compiere un ulteriore sforzo per ampliare l’opportunità e la facilità di accesso all’esecuzione di una mammografia per il maggior numero di donne, comprese nella fascia di età tra i 50 e i 69 anni, che trovano nella distanza tra il loro Comune ed Enna una ragione di rinuncia”.

Il camper, attrezzato di strumentazione tecnologica all’avanguardia, con personale specializzato sanitario e medico, stazionerà presso i Comuni nelle ore mattutine e pomeridiane fino alle 19. Saranno eseguite 40 mammografie al giorno per le donne che, pur rientrando nella fascia di età dello screening gratuito, non hanno finora accettato l’invito a sottoporsi alla mammografia presso l’Ospedale Umberto I di Enna. Le signore, che rientrano nel target, riceveranno l’invito diretto a presentarsi e sarà rispettato l’ordine indicato nella scaletta giornaliera in base alla chiamata ricevuta.

Il primo Comune dove il camper stazionerà sarà Aidone, lunedì 7 novembre prossimo. Dall’8 fino al 13 novembre, sarà attivo presso gli altri Comuni del Distretto di Piazza Armerina per poi raggiungere le altre località della provincia.

La dottoressa Teresa Bizzini, che dirige l’UOS di Senologia dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, invita le donne aventi diritto ad aderire alla campagna: “Tale iniziativa rappresenta la realizzazione di un programma di screening oncologico più ampio che ha ragione di essere nella misura in cui diffonde il messaggio, raggiunge più persone possibili per avvicinarle al percorso della prevenzione: prevenzione che è cultura ed inno alla vita, di se stessi e di chi ci sta vicino, che abbiamo l’obbligo di preservare dalla sofferenza della malattia. Come tutti i progetti di rilevante valenza sanitaria, anche questa campagna di prevenzione necessita di grande organizzazione perché sia realizzata e raggiunga l’obiettivo: mi preme, pertanto, ringraziare la LILT, anche a nome di tutte le donne di questo territorio.”

Il presidente della sezione ennese della LILT, Milko Pavone, ringrazia il management dell’ASP di Enna “per questa grande opportunità di realizzare la prevenzione dei tumori nel territorio ennese in cui, come LILT, svolgeremo la nostra mission accanto agli operatori sanitari. Ringraziamo i Sindaci dei Comuni per la collaborazione fornita per la realizzazione di queste giornate e per altre iniziative di prevenzione, tra cui Salute in Comune, già in cantiere in molti centri, in cui sarà data la possibilità ai cittadini di sottoporsi a molteplici visite specialistiche. Il messaggio forte che come LILT, in raccordo con l’ASP, intendiamo ribadire è che la prevenzione salva la vita e migliora la sua qualità”.