Enna, Cammarata si dimette da consigliere provinciale. Longi: “Scelta coerente nel segno della rotazione”

PUBBLICITÀ

L’onorevole Eliana Longi, deputata ennese alla Camera dei deputati di Fratelli d’Italia, interviene sulla decisione dell’avvocato Nino Cammarata, consigliere provinciale, che ha rassegnato le proprie dimissioni nell’ambito del principio della rotazione delle cariche all’interno del partito: «Intendo esprimere il mio pieno sostegno e apprezzamento per la scelta compiuta dall’avvocato Nino Cammarata, consigliere provinciale, che ha rassegnato le proprie dimissioni nel solco di un principio che da sempre guida la nostra azione politica: quello della rotazione e della più ampia rappresentanza possibile all’interno del nostro partito. Si tratta di una decisione coerente, condivisa e tutt’altro che improvvisata, che conferma la serietà del nostro modo di fare politica e il rispetto degli impegni assunti».

PUBBLICITÀ

Nel suo intervento, l’on. Longi sottolinea l’importanza della partecipazione e della formazione di una classe dirigente diffusa, ribadendo il valore dell’alternanza come strumento di crescita politica e amministrativa: «Credo fermamente che la crescita di una classe dirigente solida e preparata passi dall’allargamento delle opportunità di partecipazione e di esperienza amministrativa, dando spazio al maggior numero possibile di donne e uomini del nostro partito, affinché possano formarsi, confrontarsi e maturare competenze concrete. È solo così che si costruisce una comunità politica forte e credibile, capace di affrontare le sfide future».

La deputata ennese guarda inoltre alle prossime scadenze elettorali, confermando la volontà di proseguire su questa linea: «In questa prospettiva, ribadisco che il principio della rotazione e della valorizzazione delle competenze sarà pienamente rispettato anche in vista delle prossime elezioni amministrative, offrendo a più candidati possibile l’opportunità di vivere un’esperienza amministrativa nell’interesse dei cittadini e dei territori».

Infine, l’on. Longi rivolge un ringraziamento al consigliere dimissionario e un augurio al suo successore: «Ringrazio Nino Cammarata per il lavoro svolto con impegno, competenza e senso delle istituzioni. Rivolgo infine un sincero augurio di buon lavoro a Pino Castelli, presidente del Consiglio comunale di Catenanuova, che subentra a Cammarata, con la convinzione che saprà svolgere questo incarico con responsabilità e dedizione».