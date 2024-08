Enna, Cammarata (FdI): “Pagana attenta a necessità del territorio”

PUBBLICITÀ

“Elena Pagana ha rappresentato in modo esemplare ogni necessità della nostra Isola, ma da figlia di questo territorio è stata particolarmente attenta alle esigenze della comunità ennese, affrontando con la determinazione, che è propria di chi è nato a queste latitudini, emergenze e criticità ed avviando anche una importante fase di programmazione dei vari temi collegati alle politiche ambientali”. Lo dice in una nota il coordinatore di FdI della provincia di Enna, Nino Cammarata.

PUBBLICITÀ

“È doveroso, pertanto – prosegue Cammarata – da parte di tutta la federazione di FdI della provincia di Enna, ringraziare l’assessore Pagana per il prezioso contributo che ha dato in questi anni di amministrazione, con l’auspicio di vedere pienamente operativa al più presto la Fondazione Lago di Pergusa, appena l’ultima intuizione, tra le tante, che Elena ha avuto modo di predisporre per il rilancio di un’area unanimemente riconosciuta patrimonio non solo del territorio dell’entroterra, ma di tutta la Regione Siciliana”.