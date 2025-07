Enna, Cammarata (FdI): “Ora rendere strutturale l’aumento orario ai dipendenti del Libero Consorzio”

PUBBLICITÀ

Nell’ambito dell’ultimo consiglio provinciale, in cui si è approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio, Fratelli d’Italia ha votato favorevolmente alla variazioni in ordine agli interventi sulla viabilità di alcune arterie fondamentali, e relativamente all’aumento delle ore al personale stabilizzato con contratto a tempo parziale al Libero Consorzio comunale di Enna.

“Sarà fondamentale – comunica Nino Cammarata – che l’aumento orario diventi strutturale per dare serenità ai lavoratori, e potenziare e rilanciare una macchina amministrativa burocratica in cui dovranno avere un ruolo fondamentale. Manteniamo l’impegno assunto fin dall’insediamento in ordine alla tutela dei lavoratori e degli interventi infrastrutturali necessari all’intero territorio provinciale”.