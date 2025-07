Enna, camion precipitato dal cavalcavia dell’A19: morto il conducente, incendio in corso

PUBBLICITÀ

Vigili del Fuoco impegnati nei pressi dello svincolo di Enna dell’autostrada A19, dove, per cause in corso di accertamento, un camion è precipitato dal cavalcavia.

A causa del violento impatto, il conducente è deceduto e il mezzo ha preso fuoco. Le fiamme stanno interessando il bosco situato sotto lo svincolo.

Al momento sono al lavoro tre squadre dei Vigili del Fuoco e diverse squadre forestali. Sono chiusi al transito sia lo svincolo autostradale di Enna che la strada statale 192 in direzione Calderai.