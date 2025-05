Enna, Camera Penale: proclamata l’astensione dalle udienze per il 27 e 29 maggio

PUBBLICITÀ

La Camera Penale di Enna Avv. Francesco Tavella ha deliberato l’astensione dalle udienze penali e da ogni attività processuale per i giorni 27 e 29 maggio. La decisione è stata presa dall’assemblea degli iscritti in seguito alla persistente assenza di risposte concrete da parte della magistratura in merito alla richiesta di protocolli per la gestione delle udienze e la liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato.

Gli avvocati penalisti, insieme al Consiglio dell’Ordine e alle associazioni forensi del circondario, lamentano da mesi la mancanza di dialogo e la disattenzione verso le difficoltà quotidiane affrontate nell’esercizio della professione. In particolare, segnalano prassi disomogenee e ritardi nella liquidazione dei compensi, richieste di certificazioni ultronee rispetto a quelle previste dalla legge e una proposta ritenuta inadeguata e lesiva della dignità professionale. Criticità anche sul fronte del processo penale telematico.

L’astensione, conforme al Codice di Autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati, è stata formalmente comunicata alle autorità competenti e avverrà garantendo la minima incidenza possibile sul diritto dei cittadini alla difesa.