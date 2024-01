Enna: Camera degli Avvocati Tributaristi, Salvatore Barbera confermato presidente

PUBBLICITÀ

L’assemblea della Camera degli Avvocati Tributaristi di Enna ha rinnovato all’unanimità il consiglio direttivo per il triennio 2024-2027 confermando come presidente l’Avv. Salvatore Barbera, presidente emerito l’Avv. Antonino Minacapilli, vice presidente l’Avv. Orazio Marazzotta. Il direttivo è anche composto dall’Avv. Mario Branciforte e dall’Avv. Ilaria Marazzotta. All’assemblea ha partecipato come socio anche l’Avv. Giuseppe Milano, recentemente eletto presidente del Coa.

“Sono sicuro che la Cat Enna, per il prossimo triennio – le parole del riconfermato presidente Barbera – continuerà a lavorare per favorire la migliore interlocuzione tra le Corti Tributarie e l’Amministrazione finanziaria, facendo proprie le diverse istanze dei contribuenti e delle imprese, al fine di garantire i principi del giusto processo e della buona amministrazione. Un ruolo, che merita la giusta dedizione, coinvolgendo tutti i colleghi che da anni si dedicano alla materia tributaria”.