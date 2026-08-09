Enna-Caltanissetta, fare squadra per fermare lo spopolamento e rilanciare il territorio

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C’è un momento in cui la politica deve avere il coraggio di guardare oltre i propri confini. Un momento in cui i colori politici devono lasciare spazio ai bisogni veri della gente. E quell’ora, per Caltanissetta ed Enna, sembra finalmente essere arrivata.

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L’incontro tra le due amministrazioni comunali rappresenta molto più di un semplice appuntamento istituzionale. È il possibile avvio di un nuovo asse politico e amministrativo per rafforzare il cuore della Sicilia.

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Due amministrazioni giovani, guidate da uomini e donne che hanno davanti una responsabilità enorme: affrontare e, soprattutto, cercare di risolvere i problemi che da troppo tempo stanno impoverendo il nostro territorio.

Caltanissetta ed Enna sono due capoluoghi vicini, legati da una storia, da una posizione geografica e da difficoltà molto simili. Per troppo tempo, però, hanno rischiato di guardarsi con spirito di rivalità, mentre intorno a loro il territorio si svuotava lentamente.

Oggi bisogna cambiare completamente prospettiva. Non serve più chiedersi chi debba prevalere. Serve capire come possiamo vincere insieme.

Il dramma dello spopolamento è forse la più grande emergenza che accomuna le due realtà. I giovani partono, intere famiglie lasciano i piccoli centri, le attività commerciali chiudono e i centri storici perdono vita. Non possiamo assistere impotenti a questo lento declino.

La rivitalizzazione dei centri storici deve diventare una priorità politica. Riportare abitanti, servizi, attività economiche, cultura e nuove opportunità nei nostri centri urbani significa restituire dignità alle nostre città.

E poi c’è la disoccupazione, soprattutto quella giovanile, che continua a rappresentare una ferita profonda. Senza lavoro non c’è futuro. Senza futuro i giovani vanno via. E quando i giovani vanno via, un territorio muore lentamente. Occorre quindi costruire insieme una strategia per attrarre investimenti, sostenere le imprese, valorizzare le professionalità e creare nuove opportunità occupazionali.

C’è poi il tema delicatissimo della sanità. Le popolazioni dell’entroterra non possono sentirsi cittadini di serie B. Servono servizi sanitari efficienti, strutture adeguate, personale e risposte tempestive ai bisogni delle persone.

Anche l’Università deve diventare uno dei pilastri di questa nuova collaborazione. Bisogna creare condizioni affinché i nostri giovani possano studiare, formarsi e costruire il proprio futuro senza essere costretti ad abbandonare la Sicilia centrale.

Ma i problemi comuni sono tanti: infrastrutture, collegamenti, servizi pubblici, sviluppo economico, turismo, cultura, formazione e sostegno alle aree interne. Per affrontare tutto questo serve una sola cosa: fare squadra. Enna e Caltanissetta possono e devono parlare con una voce più forte davanti alla Regione Siciliana e davanti alle istituzioni nazionali. Non una guerra tra territori, dunque, ma una collaborazione intelligente e concreta.

E c’è un aspetto politicamente ancora più importante: le due amministrazioni appartengono a schieramenti politici diversi, ma hanno scelto di mettere al centro non le appartenenze, bensì i problemi e i bisogni dei territori. Questa è la politica che la gente vuole vedere. Una politica capace di confrontarsi, di dialogare, di superare le contrapposizioni quando in gioco c’è il destino di migliaia di cittadini. Perché la gente è stanca. È stanca delle promesse. È stanca delle divisioni. È stanca di assistere allo spopolamento, alla perdita dei servizi, alla fuga dei giovani e alla progressiva marginalizzazione delle aree interne. La gente non ne può più veramente.

Per questo l’asse Caltanissetta-Enna non deve rimanere una bella dichiarazione di intenti o una fotografia istituzionale. Deve diventare un progetto politico concreto, fatto di obiettivi, scadenze, proposte e risultati. Un progetto capace di coinvolgere sindaci, amministratori, forze politiche, associazioni, imprese, mondo della cultura, università e soprattutto cittadini.

Il centenario di Enna capoluogo può rappresentare l’occasione simbolica per aprire una nuova pagina. Una pagina nella quale Caltanissetta ed Enna non siano più viste come realtà concorrenti, ma come due città capaci di costruire insieme una nuova centralità per tutta la Sicilia interna.

Il vero obiettivo non deve essere conquistare più potere. Deve essere restituire speranza alla gente. Se questa collaborazione riuscirà a trasformarsi in fatti concreti, allora avremo assistito non semplicemente a un incontro tra due amministrazioni, ma alla nascita di una nuova stagione politica. Una stagione nella quale, finalmente, il bene comune viene prima delle appartenenze.

Perché davanti al futuro dei nostri figli, alla dignità dei nostri anziani, al lavoro che manca e ai giovani che partono, non esistono destra o sinistra. Esiste soltanto il dovere di fare tutto ciò che è possibile per salvare e rilanciare il nostro territorio.

E Caltanissetta ed Enna, insieme, possono diventare il cuore di questa rinascita.

Angelo Baglio