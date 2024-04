Enna Calcio, Veneroso: “Cercheremo di chiudere i conti quanto prima”

PUBBLICITÀ

E’ terminata, quindi, 3-3 al Gaeta la gara tra Enna e Milazzo, valida per la ventisettesima giornata del Campionato di Eccellenza.

Cinque reti nel primo tempo. Dopo 35 secondi vantaggio a sorpresa del Milazzo con Scolaro, raddoppio mamertino di La Spada di testa al 12’. Per i gialloverdi Veneroso al 28’ accorcia le distanze su punizione e poco dopo Sessa fa 2-2. Sorpasso dell’Enna con Boscaglia che fa esplodere il Gaeta. Nella ripresa, a 3’ dal termine La Spada va a segno per il definitivo 3-3.

“Peccato per il gol subito nel finale – ha detto Roberto Bellomo che ha sostituito mister Campanella squalificato – ma in ogni caso siamo felici per la reazione perché non dimentichiamoci che eravamo sotto di due reti in avvio. Abbiamo poi sprecato tanti gol anche dopo essere passati in vantaggio e avremmo potuto chiudere la partita ma ci sta perché non si può sempre essere lucidi”.

Mauro Veneroso, fra i più positivi oggi, ha aggiunto: “Volevamo vincere e ci dispiace non aver regalato questa gioia ai tifosi ma abbiamo il destino sempre nelle nostre mani e cercheremo di chiudere i conti quanto prima”.