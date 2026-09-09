Enna Calcio, Travagin accusa: stadio non disponibile, promesse non mantenute e debiti inaspettati

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Un video-messaggio di oltre venti minuti per «fare chiarezza e spiegare la verità di quanto sta accadendo». Giancarlo Travagin, presidente dell’Enna Calcio, affida ai social la sua ricostruzione dei primi giorni alla guida del club e lo fa con toni durissimi verso l’amministrazione comunale, arrivando a mettere sul tavolo l’ipotesi di lasciare: «L’unica cosa che possono creare è che domani mattina consegniamo al sindaco di nuovo la società, o addirittura ritiro la squadra dal campionato».

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Travagin racconta di essere arrivato a Enna solo dopo aver chiesto rassicurazioni politiche.

«Posso venire giù solo se ci sono le condizioni e se ho le garanzie di Mirello Crisafulli, il sindaco, e dell’amministrazione», avrebbe detto agli amici che gli avevano proposto l’operazione.

Il primo incontro a Palazzo di Città, sostiene, restituisce però un quadro già compromesso: i dirigenti in carica «erano talmente disperati che avrebbero portato i libri contabili in tribunale, comunque per la chiusura della società».

Sul punto decisivo, l’impianto, il presidente afferma di aver ricevuto un impegno preciso: «Lo stadio Gaeta ci sarebbe stato consegnato certamente, non in tempi immediati, ma entro il mese di settembre». Su quella base, dice, ha rilevato il club: «Mi sono affidato alle parole del sindaco». Non senza avvertimenti: «I miei professionisti mi hanno sconsigliato proprio di prendere una società del genere e di addentrarmi in questa avventura».

È sullo stadio che il rapporto con l’amministrazione si sarebbe rotto. Dopo un secondo incontro, il presidente parla di «un’inversione a U, una persona totalmente diversa», e riassume così il problema: «quando non c’è uno stadio in una città, non c’è calcio». Il messaggio ricevuto sarebbe stato che l’impianto «non sarà pronto prima di fine anno», mentre «c’è un cartellone fuori dallo stadio che dice che entro il 29 agosto deve essere consegnato». Peggio, aggiunge, secondo tecnici del territorio i tempi slitterebbero fino a marzo e «i lavori che sono stati fatti sono stati pure sbagliati e vanno rifatti, forse».

Senza il Gaeta resta il problema degli allenamenti: il campo di Pergusa, spiega, non sarebbe più disponibile «se non a pagamento». «Dopo il danno anche la beffa», commenta, riferendo la risposta ricevuta: «Loro mi hanno detto “si arrangi”. Questa è stata la parola: “si arrangi”». Da qui l’immagine più dura dell’intero intervento: «Vengo con delle garanzie, vengo con degli accordi, vengo perché ci tenete a salvare l’Enna Calcio, vengo perché dovrebbe essere tutto a posto… ma vengo dove? All’inferno. Vengo all’inferno, altro che Beirut».

Un passaggio è dedicato anche all’assessore allo sport: «Come mai noi dell’Enna Calcio, non avendo lo stadio, non avendo i campi da calcio per gli allenamenti, non possiamo trovare una soluzione?».

Travagin elenca poi le passività trovate al suo arrivo. Sul pullman per le trasferte: «Non sono state pagate quattro fatture: allora devo pagare il pullman più pagare le fatture». Sull’assistenza sanitaria alle gare: «La Croce Rossa non viene, perché sono due anni che non la pagano». E ancora: «Arriva una bolletta dell’ENEL: 15.000 euro. Io non ho mai visto una bolletta da 15.000 euro. Da quanti anni non la pagano?». Un altro passaggio riguarda la fornitura tecnica: «Avevamo 160.000 euro dallo sponsor tecnico, abbiamo due mute e siamo in difficoltà». Da qui i dubbi: «Quindi dov’è questa merce? Non sappiamo niente».

A questo si somma il rischio disciplinare — «arriveranno le sanzioni, quindi saremo sanzionati» — e l’azzeramento dei ricavi da stadio: «Senza uno stadio non fai abbonamenti, non fai cassa, non fai biglietteria», con gli sponsor che chiedono «ma noi la nostra pubblicità dove?».

Il presidente annuncia di aver già formalizzato la richiesta di chiarimenti: «Adesso ho mandato una lettera, una PEC al Comune, e chiedo tutte le giustificazioni dei lavori fatti, chiedo tutte le situazioni di lavoro e perché non è stato consegnato nei termini giusti, perché il tempo c’era, era un bando regionale».

E se gli impegni non verranno rispettati, avverte, la strada è quella legale: «Noi abbiamo preso degli accordi e gli accordi vanno mantenuti, perché altrimenti dovrò poi, giustamente, andare alle autorità competenti per chiarire tutti i punti». Con una precisazione: «Non è una minaccia, è un ragionamento che faccio».

Nel video Travagin denuncia anche un clima ostile in città: «Più vado avanti e più trovo ostruzionismo da parte di quelli che dovevano esserci vicino e sostenere l’Enna Calcio». E accusa: «Vanno a dire in giro “non date soldi a Travagin, non date soldi all’Enna”».

La chiusura è un appello ai tifosi e insieme un avvertimento: «Chiunque oggi sta facendo del male a Enna lo sta dimostrando; invece, chi vorrà bene a Enna sarà con noi».