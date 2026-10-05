Enna Calcio, stop alle attività di squadra: il comunicato di Cimino e dei giocatori

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L’allenatore dell’Enna Calcio Alfredo Cimino e i giocatori della squadra hanno annunciato la sospensione delle attività. La decisione è stata comunicata attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale della società: «Io, come allenatore, Alfredo Cimino, insieme ai miei giocatori, comunichiamo che da oggi sospendiamo ogni attività, in quanto sono venute a mancare le condizioni minime per portare avanti con dignità e serenità il nostro lavoro».

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Nel comunicato Cimino e i calciatori precisano di non voler entrare nelle questioni relative alla gestione della società e ai rapporti con le istituzioni: «Non vogliamo entrare nel merito di questioni tra vecchia e nuova gestione e istituzioni, perché riguardano dinamiche fuori dal campo. Il nostro compito è solo allenarci e giocare».

La nota prosegue facendo riferimento alle difficoltà affrontate nelle ultime settimane: «In questi 40 giorni abbiamo lottato contro tante avversità e, nonostante tutto, siamo sempre scesi in campo dando il massimo. Purtroppo adesso, a malincuore, siamo costretti a fermarci».

Infine, l’allenatore e i giocatori rivolgono un appello affinché venga individuata una soluzione: «Ci auguriamo che chi di dovere trovi una soluzione, perché l’Enna non può morire».