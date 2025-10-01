Enna Calcio: sostegno dalla BCC La Riscossa per il settore giovanile

PUBBLICITÀ

Enna Calcio, sostegno dalla BCC La Riscossa di Regalbuto per le attività giovanili

L’Enna Calcio SCSD ha reso noto di aver ricevuto un contributo dalla BCC La Riscossa di Regalbuto, destinato a sostenere le attività del settore giovanile.

Secondo quanto comunicato dalla società, il supporto consentirà di proseguire i progetti dedicati ai giovani atleti e di rafforzare iniziative di carattere sociale ed educativo. L’Enna Calcio gestisce infatti oltre 300 ragazzi attraverso programmi sportivi e attività parallele, tra cui il progetto “I semi dell’Etica” e la struttura “Casa Enna”.

“La collaborazione tra l’Enna Calcio e la BCC La Riscossa di Regalbuto, sottolinea la società gialloverde, è un esempio virtuoso di sinergia tra due realtà cooperative che condividono gli stessi principi di trasparenza, partecipazione e attenzione al benessere della comunità”.