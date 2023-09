Enna Calcio: si riparte con lo stesso entusiasmo

PUBBLICITÀ

Si riparte. Si aspettava un VAR tardivo. Un risarcimento. Un riconoscimento per una dirigenza che non deve dichiarare l’amore per la città, perché è la sua città, e per un pubblico appassionato e composto. Nulla da fare.

L’Enna calcio non è stata ripescata. Una delusione, indubbiamente, mitigata da un “che vi siete persi” da girare alla Lega calcio che ha deciso di non gratificare una piazza che si può dire storica e importante.

Ma chi tifa, indipendentemente dall’età, mantiene un innegabile ottimismo, una insolita capacità di guardare avanti. Allora si riparte per un altro campionato più “bambini” di prima.

Mario Rizzo