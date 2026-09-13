Enna Calcio, secondo ko in campionato: l’Athletic Club Palermo vince 3-0

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Seconda sconfitta consecutiva per l’Enna Calcio nel campionato di Serie D, Girone I. Nella seconda giornata i gialloverdi sono stati battuti per 3-0 sul campo dell’Athletic Club Palermo.

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A decidere la sfida sono state le reti di Mazzotta, Mattia Pisciotta e Matera, che hanno consegnato i tre punti alla formazione palermitana.

Per l’Enna arriva dunque un altro risultato negativo dopo l’avvio di campionato. La squadra ennese resta ferma a zero punti in classifica.