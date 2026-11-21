Enna Calcio: Salvatore Soviero è il nuovo allenatore, definito anche lo staff tecnico

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Salvatore Soviero è il nuovo allenatore dell’Enna Calcio. La società gialloverde ha ufficializzato la scelta del tecnico, che subentra ad Alfredo Cimino, esonerato nelle scorse ore. Contestualmente sono stati comunicati i componenti dello staff che affiancherà il nuovo allenatore.

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Ex portiere professionista, Soviero ha militato nel corso della sua carriera in diverse squadre del calcio italiano, tra cui Genoa, Salernitana, Venezia, Reggina, Cosenza, Perugia e Crotone. Con la maglia della Reggina ha anche esordito in Serie A. Conclusa l’attività da calciatore, ha intrapreso la carriera di allenatore, maturando esperienze sulle panchine di Palmese, Città di Castello e Real Volla.

La società ha inoltre annunciato la composizione dello staff tecnico. Il ruolo di vice allenatore sarà ricoperto da Salvatore Bertuccio, ex calciatore dell’Enna che torna a far parte della formazione gialloverde su richiesta della dirigenza. Massimo Greco, già presente nello staff con l’incarico di vice allenatore, assumerà invece il ruolo di allenatore dei portieri.

Soviero non sarà tuttavia in panchina nella partita in programma domani, domenica 22 novembre. Come precisato dalla società, il nuovo tecnico dovrà completare alcune pratiche burocratiche e non potrà quindi guidare la squadra in occasione del prossimo impegno di campionato. A dirigere l’Enna dalla panchina sarà il vice allenatore Salvatore Bertuccio.